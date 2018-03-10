Брестское «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси по футболу

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Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — ФК «Динамо-Брест» в первом матче нового сезона победил действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ в матче за Суперкубок.

В матче-открытии, который прошел на поле ФК «Минск», завершился викторией брестчан — 2:1.

Первый в сезоне титул «бело-голубым» принесли точные удары Готала (14-пен.) и Витуса (30).

«Желто-синие» ответили лишь голом-престижа в самой концовке встречи — Сигневич (90+3).

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Тэги: футбол-Суперкубок ФК Динамо-Брест Город: Минск

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