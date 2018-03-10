Брестское «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси по футболу

Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — ФК «Динамо-Брест» в первом матче нового сезона победил действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ в матче за Суперкубок.

"Динамо-Брест" – обладатель Суперкубка Беларуси 2018 года! Со счетом 2:1 обыгран борисовский БАТЭ! #fcdb1960 pic.twitter.com/PTK3Uc0O7U — FC Dynamo Brest (@dynamobrest) 10 марта 2018 г.

В матче-открытии, который прошел на поле ФК «Минск», завершился викторией брестчан — 2:1.

Спасибо болельщикам за поддержку - сегодня Вы были лучшие!#ДаПерамогiРазам pic.twitter.com/fAXIliprXQ — FC BATE Borisov (@FCBATE) 10 марта 2018 г.

Первый в сезоне титул «бело-голубым» принесли точные удары Готала (14-пен.) и Витуса (30).

«Желто-синие» ответили лишь голом-престижа в самой концовке встречи — Сигневич (90+3).