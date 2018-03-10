Брестское «Динамо» выиграло Суперкубок Беларуси по футболу
Действующий обладатель Кубка Беларуси по футболу — ФК «Динамо-Брест» в первом матче нового сезона победил действующего чемпиона страны борисовский БАТЭ в матче за Суперкубок.
В матче-открытии, который прошел на поле ФК «Минск», завершился викторией брестчан — 2:1.
Первый в сезоне титул «бело-голубым» принесли точные удары Готала (14-пен.) и Витуса (30).
«Желто-синие» ответили лишь голом-престижа в самой концовке встречи — Сигневич (90+3).
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