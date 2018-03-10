Беларусь заняла 11-е место в смешанной эстафете на этапе Кубка мира в Контиолахти

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Команда Беларуси заняла 11-е место в смешанной эстафете на седьмом этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в финском Контиолахти.

За Беларусь бежали Надежда Скардино, Надежда Писарева, Сергей Бочарников и Владимир Чепелин. Белорусская команда проиграла лидерам 3 мин. 6,3 секунды.

Победителем стала команда Италии, второе место заняла Украина (+1,5), третье — Норвегия (+9,1).

Всего в смешанной эстафете приняли участие команды 23 стран.

11 марта в Контиолахти пройдут гонки с общего старта.

 

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Тэги: биатлон Персона: Надежда Скардино Надежда Писарева Сергей Бочарников Владимир Чепелин Город: Контиолахти

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