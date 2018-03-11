По неподтвержденной информации, попавшие под завал рабочие «Беларуськалия» погибли

Два рабочих, попавших под завал в шахте 3-го рудоуправления «Беларуськалия» вечером 9 марта, погибли, сообщает солигорский интернет-ресурс autorun.by.

Официального подтверждения этой информации пока нет.

Местный ресурс пишет: «В руднике 3 рудоуправления остановлена разборка завала под который, в результате внезапного выброса соли и газа, попали двое рабочих подземного горного участка №10. По состоянию на 1:00. Из-под завала освобожден самоходный вагон. Обследование горной техники показало, что оборудование отключено от гидропривода. Местонахождение машиниста горных выемочных машин Иванова М.А. и горнорабочего очистного забоя Валькова Д.А. установлены. Погибли. Соболезнуем».

Информация о ЧП на «Беларуськалии» поступила в МЧС 9 марта в 18:30. В официальном комментарии предприятия говорится, что внезапный выброс соли и газа произошел на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления «при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620 м. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы». Под завалом оказались машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения. Проходческий комбайн и самоходный вагон, в котором они находились, оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 303 (нарушение правил безопасности горных работ).