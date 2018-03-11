Путин о своем пресс-секретаре Пескове: он несет иногда такую «пургу»

/ Мир
Просмотров: 264 Комментариев: 0

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, которое вышло в эфир вечером 9 марта. В ходе интервью президент России заявил, что не контролирует всех сотрудников своей администрации, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, и не считает необходимым комментировать все их высказывания, пишет Meduza.

А касательно Пескова Путин сказал следующую фразу: «Он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»

Embed from Getty Images
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Россия Персона: Владимир Путин Дмитрий Песков

Другие материалы на эту тему:

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

«Если не предложим альтернативу, завтра на место Путина придет второй Путин»

День России отметили массовыми задержаниями

День России отметили массовыми задержаниями

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

«Он вам не Димон». Расследование о резиденциях Дмитрия Медведева

Песков зарабатывает больше Путина, но меньше Навки

Песков зарабатывает больше Путина, но меньше Навки

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)