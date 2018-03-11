Путин о своем пресс-секретаре Пескове: он несет иногда такую «пургу»

Владимир Путин дал интервью американскому телеканалу NBC, которое вышло в эфир вечером 9 марта. В ходе интервью президент России заявил, что не контролирует всех сотрудников своей администрации, включая пресс-секретаря Дмитрия Пескова, и не считает необходимым комментировать все их высказывания, пишет Meduza.

А касательно Пескова Путин сказал следующую фразу: «Он несет иногда такую «пургу», я смотрю по телевизору и думаю: чего он там рассказывает? Кто ему это поручил?»