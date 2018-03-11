Гендиректор «Беларуськалия» подтвердил гибель двух рабочих при обвале

Гендиректор «Беларуськалия» Иван Головатый в эфире телеканала ОНТ подтвердил гибель двух рабочих при обвале.

«К сожалению, чуда не произошло, ребята погибли», — сказал он.

Информация о ЧП на «Беларуськалии» поступила в МЧС 9 марта в 18:30. В официальном комментарии предприятия говорится, что внезапный выброс соли и газа произошел на подземном горном участке № 10 рудника 3-го рудоуправления «при выполнении комплексом ПКС-8 № 4 зарубки на технологическую сбойку 22-б западного столба горизонта -620 м. Интенсивность выброса составила порядка 600 м3 горной массы».

Под завалом оказались машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения. Проходческий комбайн и самоходный вагон, в котором они находились, оказались полностью засыпаны выброшенной породой.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 303 (нарушение правил безопасности горных работ).