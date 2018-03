Норвежский музыкант и исполнитель белорусского происхождения Александр Рыбак снова поедет на «Евровидение». Он победил в финале национального норвежского отбора и представит страну на конкурсе, сообщается на сайте форума.

В этом году на конкурсе в Лиссабоне Рыбак выступит с песней That's how you write a song.

Напомним, Рыбак является победителем «Евровидения-2009».