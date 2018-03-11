В Могилевской области под тяжестью снега обрушилась крыша на ферме

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10 марта крыша на одной из ферм в Кировском районе Могилевской области не выдержала тяжести снега и обрушилась. Пострадавших в инциденте нет, сообщает МЧС.

«В 09:23 поступило сообщение об обрушении 180 кв. метров конструкций стропильной системы шиферной кровли на железобетонное перекрытие кирпичного здания (21х72 м, 1970 г.п.) МТФ ОАО «Кировский райограпромтехснаб» в д. Пацева Слобода Кировского р-на Могилевской области. Предполагаемая причина обрушения – тяжесть снеговой нагрузки», — говорится в сообщении МЧС.

 

Фото МЧС

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Тэги: МЧС обрушение

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