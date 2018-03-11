Видеофакт. Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и «Торпедо-Минск» был остановлен из-за массовой драки

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Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен на 75-й минуте после массовой драки, возникшей на поле. Об этом сообщается в Твиттере ФК «Гомель». К тому моменту счет был 1:0 в пользу столичной команды.

Видео ФК «Гомель». Драка начинается на отметке 2:20.

Тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко так прокомментировал этот спарринг: «Тяжело эту игру назвать товарищеской. С первых минут она приобрела какой-то не совсем понятный формат и была больше похожа на бойню. У нас половина команды сейчас с травмами, повреждениями, рассечениями».

 

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Тэги: футбол-Беларсь ФК Гомель ФК Торпедо-Минск Персона: Вячеслав Геращенко

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