Видеофакт. Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и «Торпедо-Минск» был остановлен из-за массовой драки

Футбольный товарищеский матч между «Гомелем» и минским «Торпедо» был остановлен на 75-й минуте после массовой драки, возникшей на поле. Об этом сообщается в Твиттере ФК «Гомель». К тому моменту счет был 1:0 в пользу столичной команды.

Видео ФК «Гомель». Драка начинается на отметке 2:20.

Тренер «Гомеля» Вячеслав Геращенко так прокомментировал этот спарринг: «Тяжело эту игру назвать товарищеской. С первых минут она приобрела какой-то не совсем понятный формат и была больше похожа на бойню. У нас половина команды сейчас с травмами, повреждениями, рассечениями».