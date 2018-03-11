Белорусский боксер Кирилл Релих стал чемпионом мира по версии WBA

Белорусский боксер Кирилл Релих утром 11 марта в Сан-Антонио (Техас, США) победил кубинца Рансеса Бартелеми и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBA в первом полусреднем весе (до 63,5 кг).

По итогам 12-раундового поединка судьи единогласно отдали победу белорусу: 117-110, 118-109, 118-109.

«Как это, стать чемпионом мира из Беларуси?» – спросили у нового чемпиона мира сразу после боя. «Это была моя мечта, моя цель, к которой я шел 20 лет», – сказал Релих.

Следующий поединок боксер из Барановичей планирует провести с Мигелем (Майки) Анхелем Гарсией, который является чемпионом мира по версии Международной боксерской федерации (IBF) в первом полусреднем весе.

Отметим, что Кирилл Релих стал вторым белорусским чемпионом мира в профессиональном боксе. Первым был тяжеловес Сергей Ляхович, который в 2006-м завоевал титул WBO.