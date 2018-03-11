В понедельник в Беларуси прогнозируются туман и гололедица

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 марта.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем — плюс 8-13 градусов, сообщает Белгидромет.