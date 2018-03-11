В понедельник в Беларуси прогнозируются туман и гололедица

/ Общество
Просмотров: 130 Комментариев: 0

Облачная с прояснениями погода ожидается в Беларуси 12 марта.

Ночью преимущественно по северо-восточной половине пройдут осадки (дождь, мокрый снег).

Днем в отдельных районах прогнозируются небольшие дожди. Местами ожидается туман, ночью и утром слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица.

Ветер юго-восточный, ночью умеренный, днем порывистый.

Температура воздуха в ночные и утренние часы составит от плюс 3 до минус 3 градусов, во второй половине дня она повысится до 1-7 градусов выше нуля. По юго-западу страны ночью будет плюс 4-6 градусов, днем — плюс 8-13 градусов, сообщает Белгидромет.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Белгидромет прогноз погоды

Другие материалы на эту тему:

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Чего ждать в новогоднюю ночь — снега или дождя?

Самая холодная зима столетия отменяется?

Самая холодная зима столетия отменяется?

На Беларусь идет первый снег

На Беларусь идет первый снег

Чего ждать белорусам от погоды — бабьего лета или первого снега?

Чего ждать белорусам от погоды — бабьего лета или первого снега?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)