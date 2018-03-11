В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности

Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в районе ул. Косарева, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.

«10 марта при обсуждении текущей ситуации по инициативе УВД коллегиально принято решение приостановить работу крытого катка на пересечении ул. Советская и Головацкого для проведения необходимых проверочных мероприятий», — сказали агентству в УВД.

Напомним, 10 марта в Гомеле на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Им в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе дети, отпущены из медучреждений домой, одна женщина находится под наблюдением врачей. По прибытии к месту вызова МЧС было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.