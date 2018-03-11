В Гомеле после обрушения кровли на одном катке другой идентичный объект закрыли для проверки безопасности

/ Общество
Просмотров: 110 Комментариев: 0

Ледовый каток на пересечении ул. Советская и Головацкого в Гомеле закрыт для проверки безопасности после инцидента с обрушением кровли на аналогичном объекте в районе ул. Косарева, сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Гомельского облисполкома.


Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

«10 марта при обсуждении текущей ситуации по инициативе УВД коллегиально принято решение приостановить работу крытого катка на пересечении ул. Советская и Головацкого для проведения необходимых проверочных мероприятий», — сказали агентству в УВД.

Напомним, 10 марта в Гомеле на пересечении Речицкого проспекта и улицы Косарева произошло обрушение кровли ледового катка. Травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе двое детей в возрасте 7 и 11 лет. Им в полном объеме оказана необходимая медицинская помощь. После осмотра четверо из них, в том числе дети, отпущены из медучреждений домой, одна женщина находится под наблюдением врачей. По прибытии к месту вызова МЧС было установлено, что произошел обрыв и обрушение части мягкой кровли. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: каток Город: Гомель

Другие материалы на эту тему:

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Пять человек пострадали в Гомеле при обрушении кровли ледового катка

Самый большой каток Минска залили у Национальной библиотеки

Самый большой каток Минска залили у Национальной библиотеки

Искусственный каток в Бресте превратился в бассейн

Искусственный каток в Бресте превратился в бассейн

Минчан зовут на катки

Минчан зовут на катки

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)