В Бресте начали сбор подписей за проведение митинга против строительства аккумуляторного завода

В Бресте 11 марта около полудня на площади Ленина вновь собрались противники строительства аккумуляторного завода.

Более 100 человек стояли группами, общались между собой и кормили голубей. Плакаты и транспаранты присутствующие не разворачивали.

В числе участников были местные блогеры Сергей Петрухин и Александр Кабанов, которые в своем youtube-проекте «Народный репортер» освещают ситуацию со строительством этого предприятия.

Как сообщил Кабанов, против строительства завода подписались уже около 37 тысяч жителей Бреста и Брестского района. Сегодня некоторые из них, по его словам, собрались на «мирную акцию протеста с кормлением голубей».

«Сегодня их больше, чем в прошлое воскресенье. Надеюсь, что в следующий раз здесь будет еще больше людей, — сказал Кабанов. — Я уверен, что сейчас на площади есть сотрудники милиции в гражданской одежде. Им надо послушать, что говорят люди, готовы ли они к активным протестам».

Как сообщил БелаПАН член инициативной группы против строительства аккумуляторного завода Федор Петрусевич, на площади начался сбор подписей за проведение в следующее воскресенье, 18 марта, в центре Бреста митинга против незаконного строительства аккумуляторного завода. В первые минуты было собрано несколько десятков подписей.

Противники строительства аккумуляторного завода под Брестом приходят на площадь третье воскресенье подряд.

Возведение аккумуляторного завода началось на промышленной площадке «Аэропорт» в свободной экономической зоне «Брест». Строит предприятие ООО «АйПауэр» — резидент СЭЗ. Подрядчик строительства — китайское ООО «Аньхойская внешнеэкономическая строительная корпорация». На заводе будет налажен полный цикл производства свинцово-кислотных аккумуляторных батарей.

Жители Брестского района и Бреста считают, что предприятие угрожает их здоровью. Было собрано почти 37 тыс. подписей против строительства, которые были переданы в Администрацию президента 22 февраля.

27 февраля в суде Московского района Бреста началось рассмотрение иска группы граждан и общественного объединения «Экодом» к ООО «АйПауэр».

5 марта противники строительства Дмитрий Бекалюк и Александр Кабанов встретились с помощником президента — инспектором по Брестской области Василием Герасимовым, который в Дрогичинском райисполкоме проводил прием граждан. В ходе встречи Бекалюк и Кабанов представили новые факты о заводе. В частности, по их словам, руководство предприятия пытается скрыть от общественности, что на заводе будет организовано литейное производство с объемом более 13 тыс. тонн свинца и его сплавов в год.

Кроме того, активисты обратили внимание помощника президента на то, что технология, которая будет применяться на аккумуляторном заводе, не инновационная, как заявляет руководство предприятия, а устаревшая, из 1990-х годов (как, например, на построенном в 2004 году предприятии «Веста-Днепр» в украинском Днепре).

На встрече активисты также проинформировали помощника президента, что предприятие предоставляет контролирующим органам порой недостоверную и искаженную информацию относительно взрывоопасности объекта.

По словам активистов, помощник президента сообщил, что планируется создание комиссии, которая будет разбираться со всеми фактами, поднятыми в связи со строительством данного аккумуляторного завода.