Специалисты «Беларуськалия» исследовали место обвала

Внезапным выбросам соли и газа в рудниках предшествуют признаки и предвестники, которых не обнаружено на месте ЧП, в конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, сообщает пресс-центр «Беларуськалия».

Отмечается, что «внезапные выбросы соли и газа в рудниках ОАО «Беларуськалий» относятся к категории газодинамических явлений и, как правило, связаны с особыми геологическими структурами — мульдами, в ядрах которых под огромным давлением содержатся газы, в том числе метан».

На предприятии сообщили, что «опасным по внезапным выбросам на Старобинском месторождении является Третий калийный горизонт». Как пояснили в пресс-центре, порядок проходки горных выработок на калийном горизонте, в том числе работ, которые выполнялись 9 марта, в день ЧП, звеном рабочих проходческого комплекса ПСК-8 № 4, определен инструкцией по ведению горных работ на пластах, опасных по газодинамическим явлениям.

«Внезапным выбросам предшествуют предупредительные признаки и предвестники, обнаружение которых позволяет своевременно прекратить горные работы. В конвейерном штреке лавы 22-б западного столба, в месте происшествия, признаков и предвестников внезапного выброса не обнаружено», — заявляют специалисты предприятия.

«Технология подготовки и отработки 22-б западного столба является типовой, отработана на практике и внесена в «Инструкцию по применению систем разработки на Старобинском месторождении». С аналогичными параметрами выполнена подготовка соседнего столба, где завершает отработку запасов сильвинита лава № 11н-3», — говорится в сообщении пресс-центра.

Как ранее сообщалось, машинист горных выемочных машин Максим Иванов 1973 года рождения и горнорабочий очистного забоя Дмитрий Вальков 1985 года рождения погибли в результате внезапного выброса соли и газа, произошедшего 9 марта, в смену с 11:50 до 18:50. Тела погибших были извлечены в ночь с 10 на 11 марта.

Для расследования причин произошедшего создана специальная комиссия.

По факту ЧП возбуждено дело по статье 303 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности горных работ).