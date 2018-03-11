Австриец Эберхард выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти

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Австриец Юлиан Эберхард 11 марта выиграл гонку с массовым стартом на этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти.

Эберхард (0+0+1+1) ушел с заключительного огневого рубежа с 17-секундным отставанием от лидеров, но смог догнать и опередишь на финише француза Мартена Фуркада (2+0+0+0) и россиянина Антона Шипулина (0+1+0+0), который споткнулся в борьбе с австрийцем на последнем километре дистанции.

Белорусские биатлонисты в масс-старте участия не принимали.

 

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Тэги: биатлон Персона: Юлиан Эберхард Мартен Фуркад Антон Шипулин Город: Контиолахти

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