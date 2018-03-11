Председателем БСДП (Грамада) избран Игорь Борисов

Председателем Белорусской социал-демократической партии (Грамада) делегаты 18-го отчетно-выборного съезда организации 11 марта в Минске избрали Игоря Борисова.

Решение принято в результате тайного голосования. Борисов был единственным претендентом на должность председателя партии. За него проголосовали 36 делегатов при 17 против, сообщает БелаПАН.

Кроме Борисова на должность лидера партии были предложены Олег Волчек и Игорь Масловский. Однако они сняли свои кандидатуры: первый — в связи с семейными обстоятельствами, второй — из-за несогласия с методами руководства организацией.

Борисов родился 24 мая 1982 года в Могилеве. Окончил Белорусско-российский университет (Могилев) и Европейский гуманитарный университет (Вильнюс). Имеет дипломы инженера-электрика и политолога. Магистр политических наук. Работает менеджером в частной фирме.

В БСДП (Грамада) вступил в 2001 году. С октября 2010 года — заместитель председателя партии. Член независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности (РЭП) и Белорусской ассоциации журналистов.