В шести городах Беларуси организовано выездное досрочное голосование на выборах президента России

В шести городах Беларуси 11 марта для россиян было организовано выездное досрочное голосование на выборах президента России.

По информации посольства РФ в Беларуси, с 10:00 до 18:00 досрочное выездное голосование проводилось в Костюковичах (Могилевская область), Мозыре и Светлогорске (Гомельская область), Молодечно и Солигорске (Минская область), Пинске (Брестская область).

В основной день голосования, 18 марта, российские граждане, постоянно проживающие или временно находящиеся в Беларуси, смогут проголосовать на 13 избирательных участках, которые будут работать с 08:00 до 20:00. Со списком избирательных участков и их адресами можно ознакомиться на сайте посольства России.

В голосовании смогут принять участие избиратели, достигшие 18 лет, при предъявлении документа, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации. Вид на жительство основанием для участия в голосовании не является.

В Беларуси, по данным МВД, зарегистрировано около 105 тысяч российских граждан, кроме того, россияне приезжают в Беларусь с туристическими целями и для посещения родственников. В 2012 году явка на выборах президента РФ превысила 13 тысяч человек, отмечает БелаПАН.