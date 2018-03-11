«Цмоки» обыграли «Парму» и прервали серию поражений в Единой лиге ВТБ

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Баскетбольный клуб «Цмоки-Минск» прервал в Единой лиге ВТБ серию поражений, достигшую шести матчей.

11 марта в Перми белорусская команда со счетом 88:81 (23:20, 33:24, 13:15, 19:22) выиграла у местной «Пармы».

Фото bc-tsmoki.by

58% очков у победителей набрали двое: Кристофер Черапович (33) и Дэвид Кравиш (18). Остальные очки: Филипп Адамович, Дмитрий Полещук (по 8), Девон Саддлер (6), Алексей Тростинецкий (5), Максим Салаш (4), Александр Кудрявцев (3), Евгений Белянков (2), Никита Мещеряков (1).

После 16 игр белорусский клуб с пятью победами и 11 поражениями занимает 10-е место среди 13 участников турнира.

В следующем матче 17 марта «Цмоки» сыграют дома с краснодарским «Локомотивом-Кубанью» (третье место, 12 побед, 4 поражения), отмечает БелаПАН.

 

 

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Тэги: Единая лига ВТБ БК Цмоки-Минск Персона: Кристофер Черапович Дэвид Кравиш Филипп Адамович Дмитрий Полещук Девон Саддлер Алексей Тростинецкий Максим Салаш Александр Кудрявцев Евгений Белянков Никита Мещеряков

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