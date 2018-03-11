Житель Логойского района дважды попался пьяным за рулем в течение 18 дней

22 февраля 36-летний житель Логойского района был первый раз задержан сотрудниками ГАИ за управление автомашиной «Фольксваген Гольф» в нетрезвом состоянии.

В отношении него составили административный материал и вынесли постановление по ст. 18.16 КоАП о наложении взыскания в виде лишения водительских прав и штрафа.

Однако 10 марта на автодороге Жодино — Дениски в Логойском районе сотрудники милиции снова задержали правонарушителя в состоянии опьянения при управлении тем же автомобилем. Машина доставлена на штрафплощадку.

В отношении водителя сотрудниками ГАИ собран материал, который направлен в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела по ст. 317-1 УК. Санкции указанной статьи предусматривают конфискацию транспортного средства, независимо от права собственности.

За прошедшие сутки в Минской области сотрудники ГАИ задержали 26 водителей в состоянии опьянения.

В этом году в Минской области за повторное управление транспортными средствами в состоянии алкогольного опьянения на основании ст. 317-1 УК уже конфисковано 25 автомобилей, сообщает УВД Минского облисполкома.