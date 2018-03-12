В Подмосковье бродячие собаки загрызли 19-летнего парня и напали на девушку
В Истринском районе Московской области бродячие собаки напали на парня и девушку.
Тело 19-летнего молодого человека было найдено 11 марта на Железнодорожной улице в поселке Курсаково. У погибшего на теле обнаружены рваные раны, характерные для укусов собак.
С аналогичным повреждениями в больницу Курсаково поступила 24-летняя девушка. Следователи предполагают, что ее покусали те же бродячие собаки. Пострадавшая находится в тяжелом состоянии, сообщает областное управление Следственного комитета.
СК проводит проверку по фактам нападений. Следователи работают вместе со службой по отлову животных.
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