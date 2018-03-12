Послу РФ Сурикову не очень нравятся российские молочные продукты, продающиеся в Минске

Послу России в Беларуси Александру Сурикову не очень нравятся российские молочные продукты, которые продаются в Минске. В этом он признался в интервью программе «Контуры» телеканала ОНТ, показанном вечером 11 марта.

«Есть вопросы. Беларусь с 1 января запретила сырные продукты так называемые, когда в сыры добавляются масла — пальмовые, соевые, растительные. Россия — пока нет. То есть здесь качество более гарантировано. Сыр я могу покупать с гарантией, что он сыр», — приводит слова дипломата БелаПАН.

Главной задачей белорусской и российской надзорных служб Суриков назвал «недопущение нанесения ущерба здоровью граждан, и Беларуси, и России». «Главная задача, чтобы продукция поступала качественная», — отметил посол.

При этом он признал, что «бывают перегибы».