Новополочанка Светлана Сахоненко завоевала золото Паралимпиады в Пхенчхане

28-летняя новополочанка Светлана Сахоненко принесла Беларуси первое золото Паралимпиады в Пхнечхане.

Светлана Сахоненко выиграла лыжную гонку на 15 км свободным стилем среди спортсменок в категории В2 для атлетов с нарушением зрения.

Это вторая медаль Сахоненко на нынешних Паралимпийских играх. Ранее она завоевала бронзу в биатлоне, став третьей в спринте на 6 км.

Серебро Беларуси принес Юрий Голуб в лыжной гонке на 20 км в категории В3 для спортсменов с нарушением зрения.

Это его второе серебро на нынешних Играх. Ранее Голуб был вторым в биатлонном спринте на 7,5 км.

Всего в активе белорусских паралимпийцев в Пхенчхане 6 медалей (1 золото, 3 серебра, 2 бронзы).