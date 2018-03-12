Российский бизнесмен с пистолетом прервал матч чемпионата Греции по футболу
Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК, состоявшийся в Салониках 11 марта, был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.
Нна 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал мяч ПАОКа из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре, пишет The Guardian.
В связи с инцидентом судья не стал продолжать матч и досрочно его завершил. Через несколько часов после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол ПАОКа. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.
Иван Саввиди является владельцем ростовской «Группы Агроком», которой принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. В нулевые годы он два срока проработал депутатом Госдумы. Саввиди также был президентом ростовских футбольных клубов «Ростов» и «СКА». В 2012 году бизнесмен купил контрольный пакет акций греческого ПАОКа.
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