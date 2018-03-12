Российский бизнесмен с пистолетом прервал матч чемпионата Греции по футболу

Матч чемпионата Греции по футболу между командами ПАОК и АЕК, состоявшийся в Салониках 11 марта, был прерван владельцем клуба ПАОК, российским бизнесменом Иваном Саввиди.

El presidente del PAOK baja al campo con la pistola y se la enseña al árbitro, luego se lleva a los jugadores para adentro y en vez de suspender el partido definitivamente están esperando para acabar el encuentro, que iba en el 88pic.twitter.com/lEt98m0aOm — Nuevo Foro MDM (@nuevoforomdm) 11 марта 2018 г.

Нна 90-й минуте матча, после того, как судья не засчитал мяч ПАОКа из-за офсайда, Саввиди выбежал на поле в сопровождении охраны и стал угрожать арбитру. При этом, как заметили СМИ и болельщики, за поясом у бизнесмена был пистолет в кобуре, пишет The Guardian.

PAOK's owner with a gun by the looks of it. Greek football, ladies and gents. pic.twitter.com/tVQ2oi3ieL — Mootaz Chehade (@MHChehade) 11 марта 2018 г.

В связи с инцидентом судья не стал продолжать матч и досрочно его завершил. Через несколько часов после повторного рассмотрения игрового эпизода судья отменил офсайд и засчитал гол ПАОКа. Таким образом, команда Саввиди выиграла со счетом 1:0.

Иван Саввиди является владельцем ростовской «Группы Агроком», которой принадлежат фабрика «Донской табак» и аэропорт Ростова-на-Дону. В нулевые годы он два срока проработал депутатом Госдумы. Саввиди также был президентом ростовских футбольных клубов «Ростов» и «СКА». В 2012 году бизнесмен купил контрольный пакет акций греческого ПАОКа.