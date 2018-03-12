Соцсети сделали секс редким и некачественным, — ученые

Ученые в области психологии из Оксфордского университета нашли зависимость соцсетей и секса между партнерами.

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Как сказано в опубликованном докладе, секс стал некачественным из-за распространенности эротики в социальных сетях.

По их данным, аудиторией такого контента в 88% случаев являются мужчины, которые не прочь поглазеть на «клубничку»: они изучают различные фото и видео, после чего требуют аналогичного поведения от своих партнерш.

Ученые утверждают, что число половых актов в последнее время сократилось до 2-3 в неделю.

По словам психолога Джеймса Креда, до появления соцсетей секс был более искренним, не наполненным искусственными эмоциями. Данный тезис подтверждают и сексологи, призывающие партнеров не требовать друг от друга чего-либо сверхъестественного в сексе. Во время проведенного исследования более 20% интернет-пользователей заявили, что соцсети оказали влияние на их секс и половую активность. Результаты были опубликованы в журнале «Психология» при издании Оксфордского университета, пишет vistanews.ru.

Сексуальные отношения нередко находятся в поле зрения ученых. Так, исследователь из Великобритании Райан Скоутс, который работает в Бирмингемском университете, получил степень доктора философии после того, как защитил диссертацию по групповому сексу.

А недавно сообщалось, что профессор психологии из Университета Флориды Лори Минц вывела закономерность между качеством секса и сном.