В Минске рецидивист из ревности убил мужчину

Трагедия произошла в белорусской столице вечером девятого марта, сообщили сегодня в милиции.

Как отмечается, ссора между мужчинами вспыхнула на почве ревности. Ранее неоднократно судимый минчанин нанес ножом удар в шею 42-летнему хозяину квартиры.

Пострадавший был доставлен в больницу, где через 20 минут скончался.

Подозреваемый задержан.

Напомним, недавно на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко, касаясь наиболее актуальных направлений в борьбе с криминалом, в первую очередь отметил большое количество бытовых преступлений.

«Мною неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье. Вдумайтесь, почти треть убийств совершается на бытовой почве», — заявил он.

Он убежден, что это один из главных показателей работы милиции. «Если мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и убийц, о какой милиции вообще можно тогда вести речь? Да и о прокуратуре в том числе», — отметил глава государства.