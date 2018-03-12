В Минске рецидивист из ревности убил мужчину

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Трагедия произошла в белорусской столице вечером девятого марта, сообщили сегодня в милиции.

Как отмечается, ссора между мужчинами вспыхнула на почве ревности. Ранее неоднократно судимый минчанин нанес ножом удар в шею 42-летнему хозяину квартиры.

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Пострадавший был доставлен в больницу, где через 20 минут скончался.

Подозреваемый задержан.

Напомним, недавно на заседании Совета безопасности Александр Лукашенко, касаясь наиболее актуальных направлений в борьбе с криминалом, в первую очередь отметил большое количество бытовых преступлений.

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«Мною неоднократно акцентировалось внимание на явно недостаточных мерах по предупреждению и пресечению бытовой преступности, особенно насилия в семье. Вдумайтесь, почти треть убийств совершается на бытовой почве», — заявил он.

Он убежден, что это один из главных показателей работы милиции. «Если мы не можем в быту к порядку призвать дебоширов и убийц, о какой милиции вообще можно тогда вести речь? Да и о прокуратуре в том числе», — отметил глава государства.

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Тэги: убийство Город: Минск

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