В центре Жабинки олененок бросился под легковушку.

Это не совсем обычное ДТП произошло 10 марта около 16:30. Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением местного жителя 1979 года рождения двигался по улице Ф.Скорины. Неожиданно на проезжую часть выскочил олененок.

Столкновения с животным водителю избежать не удалось. От удара олененок погиб. Как он оказался в центре города – неизвестно. Водитель в ДТП не пострадал, сообщает ГАИ Брестской области.

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома