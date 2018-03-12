В центре Жабинки олененок бросился под легковушку

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В центре Жабинки олененок бросился под легковушку.

Это не совсем обычное ДТП произошло 10 марта около 16:30. Автомобиль «Фольксваген Поло» под управлением местного жителя 1979 года рождения двигался по улице Ф.Скорины. Неожиданно на проезжую часть выскочил олененок.

Столкновения с животным водителю избежать не удалось. От удара олененок погиб. Как он оказался в центре города – неизвестно. Водитель в ДТП не пострадал, сообщает ГАИ Брестской области.

 

Фото ГАИ УВД Брестского облисполкома

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Тэги: ДТП олененок Город: Жабинка

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