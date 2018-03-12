Число жертв крушения вертолета в Нью-Йорке выросло до пяти

По сообщениям властей Нью-Йорка, в результате падения вертолета крушения вертолета в реку Ист-Ривер, погибли пять человек.

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Такие данные приводит CNN со ссылкой на свои источники во властных кругах мегаполиса. Отмечается, что выжил только пилот, в то время как пятеро пассажиров погибли.

Вначале была информация о двух погибших. Позже стало известно, что еще трое пассажиров в критическом состоянии были доставлены в госпиталь, где через некоторое время скончались.

По предварительным данным, за мгновения до падения пилот во время переговоров с диспетчерами был обеспокоен работой двигателя.

Как сообщается, вертолет был арендован для проведения частной фотосессии.