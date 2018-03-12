По поручению Лукашенко проводится проверка Вооруженных сил

Государственный секретариат Совета безопасности в соответствии с поручением президента проводит проверку Вооруженных сил.

Проверка носит комплексный характер с охватом наиболее важных вопросов боевой готовности и повседневной деятельности белорусской армии. Государственный секретарь Совета безопасности Станислав Зась 12 марта вручил министру обороны Андрею Равкову распоряжение главы государства на выполнение практических мероприятий проверки.

Контролю подвергаются подразделения различных видов и родов войск: разведки, ракетных войск и артиллерии, механизированных, зенитных ракетных войск, авиации, в том числе с проведением с ними учений с боевой стрельбой.

Будет проверена система отмобилизования войск, в том числе готовность сформировать отдельную механизированную бригаду, а формируемая бригада — на способность самостоятельно выполнять задачи по предназначению.

Из запаса призывается до 2 тыс. военнообязанных. Особое внимание будет уделено оценке возможностей сил и средств ВВС и войск ПВО по прикрытию административно-промышленных районов и предотвращению актов воздушного терроризма.

Отдельно проверяются вопросы воинской дисциплины в войсках, а также состояние вооружения и военной техники в боевых воинских частях и на базах хранения, сообщает БЕЛТА.