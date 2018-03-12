Верховный суд рассмотрит апелляцию бывшего главы Солигорского района Римашевского
Во вторник, 13 марта, Верховный суд начнет рассмотрение апелляционной жалобы на приговор Минского областного суда бывшего главы Солигорского района Александра Римашевского, сообщила пресс-секретарь ВС Юлия Ляскова.
Миноблсуд 4 декабря прошлого года приговорил Римашевского к восьми годам лишения свободы с конфискацией всего имущества, с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, и должности, связанные с исполнением функций представителя власти, на пять лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.
Суд признал чиновника виновным в принятии должностным лицом материальных ценностей, предоставляемых исключительно в связи с занимаемым им должностным положением, за благоприятное решение вопросов, входящих в его компетенцию, и выполнение в интересах дающего взятку действий, которые это лицо должно было и могло совершить с использованием своих служебных полномочий (получение взятки), совершенное в особо крупном размере лицом, занимающим ответственное положение.
В доход государства с обвиняемого суд постановил взыскать стоимостной эквивалент неосновательно приобретенной выгоды в размере 28,6 тыс. рублей.
Свою вину на суде экс-чиновник не признал.
Обсудим?