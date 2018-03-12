Погода во вторник: температура плюсовая, но дожди и порывистый ветер
Дожди и порывистый ветер прогнозируются в Беларуси 13 марта.
Во вторник будет преобладать облачная погода. На большей части территории страны пройдут осадки, в основном дождь.
Местами ожидается слабый туман, на дорогах гололедица.
Ветер прогнозируется южный 5-10 м/с, с порывами до 14 м/с, в отдельных районах — до 15-18 м/с.
Температура воздуха ночью составит от нуля до плюс 6. Днем будет 2-8 градусов тепла, по юго-западу — плюс 9-14, сообщает Белгидромет.
Обсудим?