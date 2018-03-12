Фотофакт. Брестское «Динамо» эффектно протроллило БФФ за инцидент во время награждения Суперкубком страны

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Футбольный клуб «Динамо-Брест» эффектно ответил на неприятный инцидент, который произошел во время награждения команды после выигранного матча за Суперкубок Беларуси.

Во время вручения брестчанам трофея (бело-голубое «Динамо» победило желто-синий БАТЭ — 2:1) произошел салют из конфетти. Нюанс заключается в том, что заряженные конфетти были… желто-синего цвета. Хотя в подобных ситуациях либо заряжаются нейтральные цвета, либо цвета двух клубов, либо клуба-победителя.

 

Ответ брестчан не оставил себя долго ждать. Официальный твиттер клуба разместил благодарность организаторам матча за Суперкубок, окрасив баннер… в желто-синие цвета.

 

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Тэги: троллинг футбол-Суперкубок ФК Динамо-Брест

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