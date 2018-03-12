СМИ: парень, которого в Подмосковье загрызли собаки, был возлюбленным племянницы Юрия Лозы

19-летний молодой человек Олег Шушунов, которого 11 марта в Подмосковье насмерть загрызли бродячие собаки, был возлюбленным беременной от него племянницы российского певца Юрия Лозы.

Российский певец признался в Facebook, что отказывается верить в произошедшее. «Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное», — написал Юрий Лоза.

Артист отметил, что всегда был против разведения больших собак там, где они не требуются для охраны от волков, и тем более выпуска их на волю. Он выразил надежду, что этот случай не будет спущен на тормозах и кто-то будет наказан.

Трагедия произошла 11 марта. Стая крупных собак напала на 26-летнюю женщину и повалила ее на землю. 19-летний Олег Шушунов, находившийся рядом, пытался распугать животных, размахивая палкой, и сам стал жертвой. Женщине удалось спастись, ее госпитализировали. Она была прооперирована и находится в стабильно тяжелом состоянии.