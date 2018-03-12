В Кобринском районе 16-летняя бесправница везла пьяную компанию и уходила от ГАИ

В Кобринском районе 16-летняя бесправница пыталась скрыться от сотрудников ГАИ.

Вечером 9 марта инспекторы несли дежурство на дороге Н632 Дрогичин - Радостово - Дивин. На встречу им ехал автомобиль «Фольксваген Гольф». Водитель привлек внимание тем, что двигался со скоростью не более 40 км/ч. Ему был подан сигнал об остановке, который автолюбитель проигнорировал.

Сотрудники ГАИ начали преследование машины, которая вскоре съехала одним колесом в кювет. Подоспевшие правоохранители никого за рулем не увидели, однако на пассажирском сидении находились пять человек.

В ходе разбирательства установлено, что управляла иномаркой 16-летняя девушка, которая везла нетрезвую компанию. Владельцем автомобиля оказался нетрезвый житель поселка Орехово 1996 года рождения. В момент задержания он был на переднем пассажирском сидении.

В отношении несовершеннолетней девушки составлен протокол по ч.1 ст.18.19 (вождение без прав) и ч.1 ст.18.21 (невыполнение требований об остановке) КоАП. Владелец «Фольксвагена» привлечен к ответственности по ч.1 ст.18.19 (передача управления бесправнику) КоАП, пишет БЕЛТА.

Фото Госавтоинспекции Брестской области