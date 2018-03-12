В Минске создана интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации

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В Минске создана интерактивная карта бесплатных услуг для беременных в кризисной ситуации «Ты не одна». Проект поможет узнать, где можно получить психологическую помощь, медицинские услуги, заняться фитнесом и йогой, получить юридическую консультацию или пройти обучающие курсы…

Проект поддержали известные женщины Беларуси, которые точно знают насколько важно вовремя получить поддержку в ситуации, когда ты особенно уязвима, в том числе эмоционально.

В поддержку проекта был создан видеоролик, в котором неравнодушные женщины постарались донести главную мысль о том, что именно дети помогли им раскрыться и стать еще ярче и самодостаточнее.

Проект «Ты не одна» реализовала команда социального центра «Счастливый малыш» (SOS-Детские деревни Беларусь) и отдела медицинской помощи матерям и детям Комитета по здравоохранению Мингорисполкома при поддержке SOS-Детские деревни Польша и Посольства Канады.

«Наша команда сосредоточилась на работе над особенным простым и доступным сервисом, который не только покажет, какую помощь и где женщина может получить в Минске, но и расскажет о ней. Кроме того, в ходе проекта создан механизм информирования и перенаправления нуждающихся в разных видах помощи. Его опорной точкой станет первый специалист, к которому обратится беременная, чаще всего, это врач в женской консультации. Надеемся, что проект поспособствует профилактике кризисов, депрессий и непоправимых решений не методом уговаривания, а путем поддержки, мягко и без дополнительного стресса для беременной. Проект может стать способом предупреждения отказов от ребенка в роддоме, социального сиротства и послеродовой депрессии», — отметила Ирина Шмак, руководитель социального центра «Счастливый малыш» и проекта «Ты не одна». 

Карта будет регулярно пополняться новыми видами помощи и организациями, готовы поддерживать целевую аудиторию проекта на бесплатных началах.

Карта доступна через  QR-код

Или на сайте sos-villages.by.

 

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Тэги: беременные Персона: Ирина Шмак Город: Минск

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