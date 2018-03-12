Рабочего затянуло в привод станка на предприятии в Пружанском районе

/ Происшествия
Просмотров: 218 Комментариев: 0

Следователи устанавливают обстоятельства гибели рабочего на предприятии в Пружанском районе.

Несчастный случай произошел 9 марта около часа ночи. По данным следствия, 35-летний местный житель, работавший оператором оборудования, измельчал сырье. В процессе работы правую руку мужчины затянуло в привод станка. В это время в цехе находился еще один рабочий, который, услышав крик коллеги, вызвал скорую помощь, однако прибывшая бригада констатировала смерть потерпевшего.

«По данному факту Пружанский РОСК проводит проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Изъята документация по охране труда», — сообщил БЕЛТА официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк.

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: гибель на производстве Персона: Дмитрий Иванюк Город: Пружаны

Другие материалы на эту тему:

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Стране нужна руда». На «Беларуськалии» погиб еще один шахтер

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

«Работа в шахте не безопаснее, чем это было несколько десятилетий назад»

Жене погибшего на производстве недоплатили более 200 миллионов

Жене погибшего на производстве недоплатили более 200 миллионов

В Беларуси сохраняется проблема нарушений правил охраны труда

В Беларуси сохраняется проблема нарушений правил охраны труда

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)