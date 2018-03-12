В Питере пьяный белорус «заминировал» школу

/ Происшествия
Просмотров: 96 Комментариев: 0

В Санкт-Петербурге задержали гражданина Беларуси, которого подозревают в лжеминировании школы.

В Питере пьяный белорус «заминировал» школу

Фото pixabay.com

Как сообщается, в воскресенье, 11 марта, примерно в 13:00 на пульт дежурного главка полиции Северной столицы поступил сигнал об угрозе взрыва школы №119, что на Тимуровской улице.

Полесский госуниверситет ради шутки «заминировал» 23-летний сотрудник вуза

Звонивший мужчина рассказал, что рядом со зданием учебного заведения стоит заминированный автомобиль. Он предупредил: на спасение жизней людей у полиции остается только две минуты.

Питерские правоохранители оперативно выяснили, что номер телефона, с которого звонил неизвестный, принадлежит 48-летнему гражданину Беларуси. Он и был задержан рядом с указанной школой.

Разумеется, ни о каком реальном взрыве речи не шло. Просто, видимо перебрав спиртного (белорус оказался пьян), он таким образом решил поразвлечься.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

 

Оценка: 
Нет оценок
Тэги: лжеминирование пьянство Город: Санкт-Петербург

Другие материалы на эту тему:

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Россиянин, избивший инспектора службы безопасности метро, может сесть на 5 лет

Алкоголь разоряет страну и уносит сотни тысяч жизней

Алкоголь разоряет страну и уносит сотни тысяч жизней

Белорусы пьют много! Но не больше всех?

Белорусы пьют много! Но не больше всех?

Белорусы пьют много! Но не больше всех?

Белорусы пьют много! Но не больше всех?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)