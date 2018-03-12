«Паритетбанк» остается единственным претендентом на покупку украинской «дочки» «Сбербанка»

Принадлежащий Управлению делами президента Беларуси «Паритетбанк» остается единственным претендентом на покупку украинской «дочки» российского «Сбербанка». Об этом стало известно после того, как украинский бизнесмен Валерий Хорошковский не подал документы по сделке в Национальный банк Украины.

По сведениям «Коммерсанта», российского издания, ключевой проблемой, которую украинские санкции создали российским госбанкам, стала невозможность вернуть значительные межбанковские кредиты, предоставленные их украинским структурам. Поскольку у «Сбербанка» есть дочерняя структура в Беларуси — «БПС-Сбербанк», то сделка позволит хотя бы частично вернуть около 1 млрд долларов межбанковских кредитов головной структуры украинскому подразделению. С учетом этого максимальная цена сделки может превысить 170 млн долларов США.

Источники «Коммерсанта», знакомые с позицией Нацбанка Украины, указывают, что с согласованием сделки «все непросто»: «Тот факт, что «Сбербанк (Украина)» станет «дочкой» не российского, а белорусского госбанка, вопросов не вызывает, а вот то, что главой Управления делами президента Республики Беларусь — акционера «Паритетбанка» является Виктор Шейман, может создать проблемы», поскольку этот чиновник остается под санкциями США и Евросоюза. В самом Нацбанке Украины ситуацию не комментируют.

Как сообщал БелаПАН, в декабре 2017 года Национальный банк Украины получил от белорусского «Паритетбанка» пакет документов на приобретение украинского дочернего банка «Сбербанка» России.

Основанный в декабре 2007 года украинский «Сбербанк» — на 100% дочерняя компания российского «Сбербанка». Украина в марте 2017 года ввела санкции в отношении «дочек» пяти российских банков. Им запрещены любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, в частности материнских структур. «Сбербанк» попал в это число и не раз подвергался атакам со стороны местных активистов.

«Сбербанк» России в конце марта прошлого года объявил о продаже 100% акций своей украинской «дочки» консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании.

Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский «Сбербанк», является Саид Гуцериев — сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. Однако Нацбанк Украины в конце июля отказался согласовать сделку, мотивировав отказ недостаточностью представленных документов.

В конце июня белорусский IT-предприниматель Виктор Прокопеня сообщил, что собирается выкупить у государства «Паритетбанк», чтобы впоследствии тот смог купить украинские активы «Сбербанка». 18 июля указом президента покупка за 50 млн долларов была одобрена.

Однако 3 августа стало известно об отзыве заявки белорусского бизнесмена из Нацбанка Украины.

«Мы приняли решение отозвать из Национального банка Украины заявку на покупку украинского ПАО «Сбербанк» для того, чтобы сконцентрироваться на других наших планируемых инвестициях и проектах, над которыми мы работаем. После глубокого анализа мы решили, что проекты в сфере искусственного интеллекта, которыми занимается VP Capital, являются наилучшим использованием нашего времени», — цитировала Прокопеню пресс-служба его компании VP Capital.