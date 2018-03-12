Умер народный артист СССР Олег Табаков

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Актер театра и кино, народный артист СССР Олег Табоков ушел на 83-м году жизни. Прощание пройдет в Московском художественном театре имени Чехова.

Умер Олег Табаков
Фото с сайта театра «Табакерка»

Любимый миллионами зрителей артист долгое время болел. Врачи сражались за его жизнь, но…

О срочной госпитализации Табакова стало известно 27 ноября.

Позже сообщалось, что актер был экстренно прооперирован 29 ноября. У 82-летнего артиста диагностировали заражение крови.

Олег Табаков — советский и российский актер, режиссер и педагог, актер озвучивания, один из основателей театра «Современник», руководитель театров «Табакерка» и МХТ имени Чехова, ректор Школы-студии МХАТ с 1986 по 2000 годы — родился 17 августа 1935 года в семье врачей — Павла Кондратьевича Табакова и Марии Андреевны Березовской.

В 1953 году Олег Табаков окончил школу, поступил в Школу-студию МХАТ, на курс Василия Топоркова. Был одним из лучших студентов.

Учась на третьем курсе, сыграл свою первую роль в кино в фильме «Тугой узел» режиссера Михаила Швейцера. Всего в его фильмографии более 120 картин, среди которых «Война и мир», «Семнадцать мгновений весны», «Двенадцать стульев», «Д'Артаньян и три мушкетера», «Несколько дней из жизни Обломова», «Москва слезам не верит», «Человек с бульвара Капуцинов».

А еще его голос с детства был знаком советской детворе, ведь именно им разговаривал кот Матроскин.

О дате похорон и времени прощания с народным арстистом будет сообщено позже.

Память Олега Табакова планируется увековечить в российской столице. Об этом «Москве» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

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Тэги: актер Персона: Олег Табаков

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