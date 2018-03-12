Активист, который пытался защитить от милиции анархистов на «Марше нетунеядцев», получил три года колонии

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12 марта суд Московского района Минска вынес решение по делу в отношении Святослава Барановича, который обвинялся в нападении на сотрудника милиции 15 марта 2017 года, когда в столице проходил «Марш нетунеядцев».

Баранович приговорен к трем годам лишения свободы с направлением в колонию общего режима, сообщает белорусская служба радио «Свобода».

По информации следствия, 15 марта 2017 года Баранович на остановке общественного транспорта в районе площади Бангалор несколько раз ударил сотрудника ОМОН Артема Павлова. Инцидент произошел в тот момент, когда сотрудники милиции пытались задержать участвовавших в «Марше нетунеядцев» представителей анархистского движения.


«Марши нетунеядцев» 15 марта. Онлайн-репортаж

На суде Баранович узнал себя на видео, но заявил, что в тот момент не представлял, что перед ним сотрудник милиции — омоновец был в гражданской одежде. Обвиняемый признал вину и попросил прощения у Павлова. Сам сотрудник ОМОН отказался от претензий в адрес Барановича, касающихся компенсации морального ущерба.

Барановича задержали в октябре 2017 года. С того времени он содержался в СИЗО.

Осужденный заявил, что намерен обжаловать приговор.

Святослав Баранович — предприниматель, занят в строительном бизнесе. Осень 2011 года был осужден к трем годам «домашней химии» по дело Площади-2010.

 

Сюжет: Марши тунеядцев

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Тэги: Марш нетунеядцев Персона: Святослав Баранович Город: Минск

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