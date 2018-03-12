Инфляция в Беларуси за два месяца составила 1,7%

По данным Национального статистического комитета потребительские цены в Беларуси в феврале 2018 года по сравнению с январем выросли на 0,9%, с декабрем 2017-го — на 1,7%, к февралю 2017-го — на 4,9%.

В феврале 2018 года по отношению к январю цены на продовольственные товары выросли на 0,6% (с начала года — на 1,4%), на непродовольственные — 0,2% (на 1%), на услуги — на 2,5% (на 3,1%).

По итогам 2017 года зафиксирована самая низкая в истории суверенной Беларуси инфляция — 4,6%. В 2016 году потребительские цены выросли на 10,6%.

Согласно планам правительства, рост потребительских цен в 2018 году должен составить не более 6% (в первом квартале — 2,7%, за полугодие — 4,1%, за три квартала — 4,3%).

Программой социально-экономического развития страны на 2016—2020 годы предусмотрено снижение инфляции до 5%.

Эксперты в комментарии БелаПАН отмечали, что причиной низкой инфляции является жесткая денежно-кредитная политика. По их прогнозам, в 2018 году, скорее всего, инфляция будет немного ускоряться из-за директивного повышения зарплат, а также роста объемов потребительского кредитования. Все это отразится на росте цен.

Александр Лукашенко назвал рост цен проблемой номер один для населения. Этой темы он особо коснулся 2 марта при отчете правительства, Национального банка, облисполкомов и Мингорисполкома об итогах работы экономики за 2017 год и задачах по обеспечению устойчивого экономического роста.

«Людям все равно, какая у нас в стране средняя инфляция. Они делают выводы по ценам на товары, которые покупают каждый день. А там рост как минимум на 8-10% за год. А если услуги сюда добавить, то и больше, а не 4,5% или 6%. Поэтому рост цен для населения по-прежнему является проблемой номер один. Мое требование к главе Нацбанка, как и 4 месяца назад, — сокращение инфляционных ожиданий», — заявил глава государства.