Уволенный серб ворвался в офис и стал стрелять по бывшим коллегам

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В центре Белграда произошла стрельба. Известно о двух убитых и нескольких раненых.

О нападении на офис одной из белградских фирм в центре города сообщает местное издание Novosti.rs.

Заместитель начальника Управления полиции Белграда Дежан Бойович сказал, что уволенный работник фирмы ворвался в офис в 11 утра и начал стрелять в своих бывших коллег. Он убил одного человека, другого тяжело ранил. Спасаясь от нападавшего, один из сотрудников компании выпрыгнул в окно.

После этого нападавший вернулся к домой и покончил с собой.

Обстоятельства инцидента выясняются, на месте работают правоохранители.

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Тэги: Сербия стрельба Персона: Дежан Бойович

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