Милиция готова пресечь провокации 25 марта во время празднования 100-летия БНР

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Милиция заявила организаторам празднования 100-летия БНР о готовности пресекать провокации 25 марта.

Как сообщил БелаПАН председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич по итогам встречи 12 марта с представителями ГУВД Мингорисполкома, это был «стандартный разговор о взаимодействии милиции и заявителей, который бывает накануне любого разрешенного мероприятия».

Во встрече участвовали представители заявителей, а также непосредственно организаторы мероприятия.


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Политик отметил, что акцент на встрече был сделан на нескольких моментах, в частности на том, как будет организован пропускной режим, как будут размещаться разные объекты на площадке, в том числе сцена, можно ли будет использовать бело-красно-белую национальную символику, а также как будет организовано взаимодействие милиции с дружиной, которую создадут заявители.

«В принципе, по всем этим вопросам достаточно позитивный состоялся разговор, — сказал Губаревич. — Было в очередной раз подтверждено, что не будет запрета на использование бело-красно-белой национальной символики. Пропускной режим ничем не будет отличаться от режима на стандартных городских мероприятиях, не будет никакого усиленного досмотра по сравнению с теми же музыкальными вечерами около ратуши. [Ограждения и металлоискатели] все это будет, поскольку это стандартная практика проведения массовых мероприятий в Беларуси на протяжении последних семи-восьми лет. Никакого отхода от такой практики не будет, тем более что ожидается достаточно большое количество людей».

«Мы предложили расширить формат использования площадки с расчетом на соседние улицы, чтобы их также охватить, что позволило бы все рассредоточить. Но сошлись на том, что в качестве базового рассматривается тот формат, который описан в разрешении Мингорисполкома», — добавил он.


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На вопрос, упоминалось ли на встрече планируемое в этот день Николаем Статкевичем шествие, лидер движения «За Свободу» ответил, что эта тема не обсуждалась. В то же время было заявлено, что милиция «готова контактировать с заявителями в рамках описанного в заявке мероприятия, но если будет происходить что-то другое, какие-то провокации, то у милиции хватит сил и средств пресечь все незапланированные или провокационные акции».

«На это же обращали внимание и мы, например, если будут какие-то провокации со стороны поклонников «русского мира», — подчеркнул Губаревич.

28 февраля представители Объединенной гражданской партии, объединения «БНФ «Адраджэньне», движения «За Свободу», Белорусской социал-демократической партии (Грамада) и просветительского учреждения «Амарока» подали в Мингорисполком заявку на проведение в Минске митинга и концерта, приуроченных к 100-летию БНР. 2 марта городские власти разрешили провести эту праздничную акцию.

Сюжет: Столетие БНР

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Тэги: 100-летие БНР Персона: Юрий Губаревич Город: Минск

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