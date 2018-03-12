Молодечненская школа выплатила компенсацию семье погибшей на картошке ученицы

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Средняя школа № 11 Молодечно выплатила 15 тысяч рублей родителям девочки, которая погибла на уборке картофеля в сентябре 2016 года.

Суд решил вопрос о компенсации морального вреда семье Попченя в середине января 2018 года. Школа обязательства выполнила, еще 35 тысяч рублей остаются должны в СПК «Холхлово», сообщает Kraj.by.

Ученица 8-го класса Виктория Попченя погибла во время уборки картофеля — на нее наехал грузовик.

Суд признал виновным в ее смерти 22-летнего водителя «МАЗа» Павла Цыбина и приговорил его к трем годам ограничения свободы. Двух учителей школы за недосмотр осудили к 2 годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение.

 

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Тэги: гибель на картошке Персона: Виктория Попченя Павел Цыбин Город: Молодечно

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