В защиту маршрутчиков подписались 80 тысяч белорусов

Подписи под коллективным обращением к Лукашенко собирали две недели. Четверть подписавшихся — случчане.

Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь».

«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что все, что они делают, делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по совести», — написал один из участников группы.

Некоторые белорусские частные перевозчики начали отменять рейсы по междугородным маршрутам. По вступившим в силу с 26 февраля правилам, частные перевозчики обязаны заключать договоры с государственным оператором на осуществление регулярных рейсов. Чтобы обслуживать маршруты, они должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий. В ответ большинство частных перевозчиков просто перестали возить людей.