В защиту маршрутчиков подписались 80 тысяч белорусов

/ Общество
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Подписи под коллективным обращением к Лукашенко собирали две недели. Четверть подписавшихся — случчане.

Об этом сообщили в группе «Транспорт Беларусь».

 

 

 

«Будем надеяться, что обращение даст свои плоды и власть услышит голос народа. Пора им отвечать за свои слова о том, что все, что они делают, делают ради нашего комфорта и безопасности. Пусть услышат нас и поступят по совести», — написал один из участников группы.


Проблема междугородных маршруток: хотели, как лучше, а получилось, как всегда

Некоторые белорусские частные перевозчики начали отменять рейсы по междугородным маршрутам. По вступившим в силу с 26 февраля правилам, частные перевозчики обязаны заключать договоры с государственным оператором на осуществление регулярных рейсов. Чтобы обслуживать маршруты, они должны участвовать в конкурсах, платить перронные сборы, устанавливать системы навигации и выполнять ряд других условий. В ответ большинство частных перевозчиков просто перестали возить людей.

 

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Тэги: маршрутки междугородные перевозки

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