Милиция оштрафовала минчанина из-за злой собаки

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Милиция привлекла к административной ответственности жителя Сухарево: его собака покусала другую. 

Хозяин пострадавшей собаки обратился в милицию и сказал, что ее покусала собака крупной породы, которая была на выгуле без поводка и намордника, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Инцидент произошел 1 марта на улице Шаранговича.

Милиция провела рейдовые мероприятия, установила личность мужчины и составила на него административный протокол за нарушение правил содержания домашних животных. Ему грозит штраф до 15 базовых величин.

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Тэги: нападение собаки домашние собаки Сухарево

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