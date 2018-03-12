Украинец нелегально прошел в Беларусь, чтобы поздравить бывшую жену с 8 марта

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Гражданин Украины перешел границу нелегально, т.к. не имел паспорта.

Пинские пограничники обнаружили вечером 7 марта дорожку следов одного человека. В 500 метрах от границы они задержали мужчину 1973 года рождения, сообщает пресс-служба ГПК. 

В Беларуси он хотел поздравить бывшую жену, которая проживает в приграничном Столинском районе. 

В прошлом году мужчина уже нарушал пограничный режим. В его отношении начали административный процесс.

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Тэги: нарушение границы пограничники погранслужба Беларусь-Украина

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