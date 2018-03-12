Белорусскую армию переоденут к концу года

/ Общество
Просмотров: 448 Комментариев: 0

В новую форму переоденут всех военнослужащих внутренних войск.

Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел и командующий внутренними войсками Юрий Караев, передает БЕЛТА.

«Новая форма получилась очень удачная по покрою, очень ноская. Ее полтора года носила рота разведки 3214, они не щадили ее. Проверка показала, что ткань неубиваемая. Новая форма себя хорошо зарекомендовала. В течение этого года внутренние войска будут в полном объеме в нее переодеты», — сказал Караев.

В июне 2017 года в этой форме приняли присягу 1 200 спецназовцев части 3214.

Фото: газета «Советская Белоруссия»
Оценка: 
Нет оценок
Тэги: Вооруженные силы Беларуси армия Персона: Юрий Караев

Другие материалы на эту тему:

Белорусская армия попала в демографическую впадину

Белорусская армия попала в демографическую впадину

Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет

Серьезную модернизацию армии белорусский бюджет сегодня не вытянет

Лукашенко предложил не призывать единственных сыновей в семье. Тогда кого?

Лукашенко предложил не призывать единственных сыновей в семье. Тогда кого?

Гибель солдата в Печах: что не так в белорусской армии?

Гибель солдата в Печах: что не так в белорусской армии?

Обсудим?

Правила форума Форум Все комментарии в ленте (0)