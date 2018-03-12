В Польше уволили 17 вице-министров

О сокращении численности правительственного аппарата заявил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Политик сказал, что основой для изменения количества вице-министров был, среди прочего, анализ количества работников на одного заместителя министра, сообщает Radiozet.pl.

«Правительство PiS держит слово, мы продолжаем внутренние реформы, чтобы сделать правительство менее политическим и более бюрократическим», — объяснил Моравецкий.

В январе ушли в отставку глава МИД Витольд Ващиковский и глава Минобороны Антони Мацеревич.