В Польском морском пароходстве украли 300 млн евро

Часть средств потратили на женское белье, украшения и сигареты.

/ Мир
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Аферу обнаружило новое руководство компании после аудита.

Нецелевое использование средств и отмывание денег расследует краевая прокуратура, сообщает Niezalezna.pl.

Последние восемь лет государственную компанию возглавляли представители партий Гражданская платформа и Польская крестьянская партия. В течение этого времени долг компании значительно вырос. 

Нынешний руководитель Павел Бжезицкий начал проверку во всех компаниях, принадлежащих к группе. Ему удалось обнаружить многочисленные злоупотребления со средствами пароходства. В частности, нечестные расходы по кредитным картам, которые осуществляли работники дочерней фирмы Polsteam USA. Более чем на 150 тысяч долларов покупались ювелирные изделия, сигареты и женское нижнее белье. Всего со счетов компании исчезло 300 млн евро.

Оказалось, что многие документы просто были уничтожены, а компании, которые использовались для схем, сейчас уже ликвидированы.

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Тэги: афера воровство Балтийское море Польша Персона: Павел Бжезицкий

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