В апреле начнут строить крупный торгово-развлекательный центр возле минского вокзала

/ Общество
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ТРЦ Minsk City Mall обойдется заказчику в 28 млн долларов. Комплекс сдадут в 2021 году.

Об этом агентству «Минск-Новости» сообщил начальник управления архитектуры и строительства администрации Октябрьского района Арсений Середа.


Рядом с вокзалом построят Minsk City Mall за 20 млн долларов

Объект разместится на земельном участке площадью 1,8 га в районе пересечения ул. Толстого и ул. Вокзальной. Проектом предусматривается возведение торгово-развлекательного центра и многоуровневой парковки, которая разместится над строящейся станцией метро «Вокзальная».

Общая площадь объекта составляет 48 600 кв.м. Стоимость его строительства согласно дополнительному соглашению к инвестиционному договору составляет порядка $28 млн.

Проект разработала компания Amtel Properties, которая построила отель Hampton by Hilton Minsk City Centre.

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Тэги: Minsk City Mall Персона: Арсений Середа Город: Минск

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