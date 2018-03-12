Ученые обнаружили новый тип воды

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Лед-VII внутри алмазов в земной коре примерно в полтора раза плотнее того, к которому мы привыкли.

Данный тип льда имеет кубическую структуру. Его довольно много в Солнечной системе, но на Земле его удавалось получить только в лабораторных условиях, потому что требовалось большое давление.

Сейчас его нашли внутри алмазов, которые образовались на глубине до 400 миль и постепенно поднялись на поверхность Земли, пишет Мashable.com. В ходе формирования драгоценных камней они могут принимать в себя частички из окружающей среды, в том числе воду, а благодаря естественной твердости алмазов, эти вкрапления остаются нетронутыми.

Существует несколько типов льда, поскольку он под воздействием высокого давления перестраивается в новые структуры.

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Тэги: алмазы вода ученые

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